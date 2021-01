Nicolas Freyer und Leif Schönstedt sind neue Geschäftsführer der Union Investment Institutional GmbH

Nicolas Freyer ist per 1. Januar 2021 zum Geschäftsführer der Union Investment Institutional GmbH berufen worden. Freyer verantwortete seit Oktober 2019 als Generalbevollmächtigter die Akquisition und Betreuung von nationalen und internationalen institutionellen Kunden außerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Er folgt damit auf André Haagmann, der seit dem 1. Juli 2019 die Gesamtverantwortung für das institutionelle Geschäft bei Union Investment trägt. Leif Schönstedt leitete seit April 2020 als Generalbevollmächtigter den Geschäftsbereich Segmentsteuerung & Marketing und ist bereits zum 1. Oktober 2020 zum Geschäftsführer der Union Investment Institutional GmbH bestellt worden.

Der 46-jährige Schönstedt ist Wirtschaftsmathematiker und als Mitglied der Geschäftsführung für die Ressorts Berichts-, Melde- und Prüfwesen, Compliance, Geldwäsche, Revision, Recht, Datenschutz, IT, Organisation, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie Rechnungswesen und Steuern zuständig. Auch die Digitalisierung im Segment Institutionelle Kunden liegt in seinem Verantwortungsbereich. Schönstedt ist seit Februar 2007 bei Union Investment tätig. Er startete als Senior Risk Controller in der Abteilung Risikocontrolling im Bereich Investmentanalyse und -controlling. Im Juli 2008 wechselte er als Produktmanager in die Abteilung Produktmanagement und -strukturierung der Union Investment Institutional GmbH. Er übernahm im Januar 2012 die Leitung der Gruppe „Beratung, Risikomanagement und Aufsichtsrecht“ im Produktmanagement Institutionelle Kunden.

Seit 2017 leitete Schönstedt im Geschäftsbereich Genobanken und Mittelstand die Gruppe „Beratung, Regulatorik und Support“ und berichtete direkt an die Geschäftsführung. „Mit Leif Schönstedt haben wir einen ausgewiesenen Experten, der das profitable Wachstum der letzten Jahre im institutionellen Geschäft fortsetzen und weiter ausbauen wird“, sagt Alexander Schindler, im Vorstand von Union Investment zuständig für das Segment Institutionelle Kunden.