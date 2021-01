Blue Prism beschleunigt intelligente Automatisierung für Cloud-Nutzer auf Microsoft Azure

LONDON und AUSTIN, Texas, 04. Jan. 2021 /PRNewswire/ -- Blue Prism (AIM: PRSM) hat heute ein neues Angebot für intelligente Automatisierungssoftware von Blue Prism auf den Märkten von AppSource und Azure von Microsoft bekanntgegeben. Der Schritt verbessert den Zugang für Kunden sowohl von Blue Prism als auch von Microsoft- und unterstreicht die Position von Blue Prism als Marktführer für intelligente Automatisierung und robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) in der Cloud.

Das neue Angebot erweitert die Führungsposition von Blue Prism bei intelligenter Automatisierung in der Cloud und bringt den Nutzern von Microsoft Azure noch mehr Vorteile

Kunden von Blue Prism haben bereits Zugang zu einer skalierbaren, unternehmenstauglichen Plattform, die robotergestützte Automatisierung und intelligente Abläufe mit Technologien wie maschinelles Lernen, fortgeschrittene Analyse, natürliche Sprachverarbeitung, Prozessförderung und kognitiven Fähigkeiten kombiniert; dieses Angebot ermöglicht Robotern von Blue Prism außerdem besseren Zugang zu Apps von Microsoft Azure, mit Zugang zu über 175 Beschleunigern für Produkte von Microsoft innerhalb der Digitalen Börse von Blue Prism.

Auf dem neuen Angebot „Bring Your Own License (BYOL)" für Azure und AppSource sind ausgewählte kognitiven Dienstleistungen von Azure bereits vorab installiert - einschließlich Azure Text Analytics, Azure Form Recognizer und Azure Computer Vision – die Lizenzen können Kunden direkt von Microsoft erwerben. Das ist kombiniert mit der Blue Prism Digital Exchange , in der Nutzer auf mehr als 175 Beschleuniger für Produkte von Microsoft zugreifen können, um die Automatisierung ihrer Unternehmen weiter zu verbessern.

„Diese Kombination von Blue Prism mit Azure Cognitive Services gibt unseren Kunden eine größere Auswahl bei von künstlicher Intelligenz unterstütztem Selbstbedienungserlebnis, das über Microsoft Azure bereitgestellt wird", sagt Linda Dotts, Chief Partner Strategy Officer bei Blue Prism. „Fortschrittliche intelligente Automatisierung in der Cloud bietet unseren Kunden vielfache Vorteile, insbesondere die Möglichkeit zu sofortiger Skalierung, um Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen."