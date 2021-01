Pharmaindustrie springt Bundesregierung in Impfstoff-Streit bei

GRÜNWALD/BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um den knappen Corona-Impfstoff springt die Pharmaindustrie der Bundesregierung zur Seite. "Die EU und auch die Bundesregierung haben sich nach unserer Kenntnis sehr rechtzeitig sich mit der Beschaffung von Impfstoffen auseinandergesetzt", sagte am Montag Hans-Georg Feldmeier, der Vorsitzende des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie. Dabei sei mit allen potenziellen Impfstoffherstellern verhandelt worden.

Die Bundesregierung ist mit scharfer Kritik konfrontiert, weil in Deutschland verhältnismäßig wenig Impfstoff zur Verfügung steht und die Lieferungen an die Bundesländer sich verzögert haben. "Was wir jetzt feststellen ist, dass die einzelnen Firmen mit einer unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeit zum Erfolg gekommen sind", sagte der BPI-Chef dazu. "Zum Zeitpunkt der Verhandlungen konnte aber niemand voraussehen, wann welche Firma eine Impfstoffentwicklung erfolgreich abschließt." Im Hauptberuf ist Feldmeier Vorstandschef des in Grünwald bei München ansässigen Herstellers Dermapharm .