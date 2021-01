BaFin News EXW-WALLET / VIVAEXCHANGE OÜ, Tallinn, Estland, EXW Global Co. Ltd., Thailand: Verdacht des Betreibens unerlaubter Zahlungsdienste im Inland Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.01.2021, 15:35 | 57 | 0 | 0 04.01.2021, 15:35 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin stellt klar, dass sie weder der VIVAEXCHANGE OÜ, Tallinn, Estland, noch der EXW Global Co. Ltd., Thailand, eine Erlaubnis gemäß § 10 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zum Erbringen von Zahlungsdiensten erteilt hat. Die Unternehmen unterstehen nicht der Aufsicht der BaFin. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (04.01.2021) Diesen Artikel teilen

