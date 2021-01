---------------------------------------------------------------------------

Juva Life gibt Ausblick auf die strategische Ausrichtung für 2021

Wissenschaftliches, medizinisches und wirtschaftliches Know-how zur Schaffung von Möglichkeiten für den evidenzbasierten Einsatz von Cannabis.

Juva Life Inc. (ISIN: CA48222R1010 ; WKN: A2QHTZ) freut sich, Einblicke in die für das kommende Jahr geplanten Aktivitäten und strategischen Maßnahmen zu geben.

Doug Chloupek, Gründer und CEO des Unternehmens, erklärt: Wie bereits angekündigt, sind unsere Aktivitäten in der San Francisco Bay Area und im Central Valley in vollem Gange. In unseren Betrieben in Redwood City und Stockton erzielen wir mit unserem Lieferservice laufend Umsatzzuwächse und die Planung im Hinblick auf die Genehmigungs-, Lizenzierungs- und Bauaktivitäten in unseren Betriebsanlagen in Hayward und Stockton nimmt auch immer konkretere Formen an. Mit der Erweiterung und Inbetriebnahme unserer neuen Anlagen sind wir nur noch wenige Monate von einer Steigerung unserer Umsatzkapazitäten entfernt. Zusammen mit der Einrichtung unseres Beratungsteams Anfang Dezember sind wir damit in der Lage, unsere geplante Biowissenschaftsstrategie für das neue Jahr in Angriff zu nehmen.

Juva sieht seine Geschäftschance darin, dass es derzeit keine zuverlässigen und reproduzierbaren evidenzbasierten Cannabisprodukte gibt, auf die sich der Einzelne für seine gesundheitlichen Bedürfnisse verlassen kann. Mit der Entwicklung einer eigenen Technologieplattform zur Standardisierung und klinischen Validierung von cannabisbasierten Produkten wird sich Juva um die Bereitstellung von sicheren, evidenzbasierten Cannabisprodukten für die Behandlung schwerwiegender Erkrankungen kümmern. Dabei wird Juva den Bedürfnissen der Patienten/Konsumenten, Regulierungsbehörden, Gesundheitsversorgungseinrichtungen und Handelspartner Rechnung tragen.