30.381 Zulassungen in 2020 - Zuwachs um 222% Prozent / Renault ZOE verdreifacht Zulassungen - 2020 erneut Deutschlands Elektroauto Nummer eins (FOTO)

Brühl (ots) - Der Renault ZOE war im Jahr 2020 erneut Deutschlands Elektroauto

Nummer eins. Mit insgesamt 30.381 Zulassungen konnte Renault die ZOE Verkäufe

auf dem deutschen Markt um mehr als das Dreifache steigern (2019: 9.431

Zulassungen; plus 222 Prozent). Damit knackte der Renault Stromer erstmals die

Marke von 30.000 in einem Kalenderjahr in Deutschland verkauften Einheiten und

war damit gleichzeitig das bestverkaufte Renault Modell.



"Mit über 30.000 verkauften ZOE haben wir im boomenden deutschen Elektromarkt

ein fantastisches Ergebnis erzielt und die Führungsposition des ZOE auf dem

deutschen Markt trotz wachsender Konkurrenz sogar ausgebaut", sagt Renault

Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz. Damit haben wir in Deutschland 2020 mehr ZOE

verkauft als in den sechs Jahren zuvor insgesamt. Das ist ein großartiger Erfolg

für die Marke Renault und das gesamte Händlernetz", so Hochgeschurtz.







überzeugt mit zahlreichen technischen Innovationen, neuem Interieur und

aufgefrischtem Design.



2021 setzt Renault seine Elektro-Offensive fort. Den Auftakt macht der neue

vollelektrische Twingo Electric. Ein Schwerpunkt der Marke ist auch die

schrittweise Hybridisierung der Modellpalette. Nach den bereits gestarteten

Modellen Captur Plug-in-Hybrid, Mégane Plug-in-Hybrid und Clio Hybrid rollen in

den nächsten Monaten der neue Arkana Hybrid und der neue Mégane 5-Türer Plug-in

Hybrid in die Schauräume der Händler. Bei der Marke Dacia wird 2021 mit dem

neuen Dacia Spring das erste vollelektrische Dacia Modell eingeführt.



Bis 2022 will die Renault Gruppe ihr Angebot weltweit auf acht rein elektrische

und zwölf elektrifizierte Modelle erweitern.



Pressekontakt:



Sarah Grassmann, Senior Referentin Unternehmenskommunikation

Tel. 02232/73-9605

E-Mail: mailto:sarah.grassmann@renault.de http://www.renault-presse.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51529/4804211

OTS: Renault Deutschland AG





Der Renault ZOE schafft bis zu 395 Kilometer Reichweite im WLTP-Testzyklus undüberzeugt mit zahlreichen technischen Innovationen, neuem Interieur undaufgefrischtem Design.2021 setzt Renault seine Elektro-Offensive fort. Den Auftakt macht der neuevollelektrische Twingo Electric. Ein Schwerpunkt der Marke ist auch dieschrittweise Hybridisierung der Modellpalette. Nach den bereits gestartetenModellen Captur Plug-in-Hybrid, Mégane Plug-in-Hybrid und Clio Hybrid rollen inden nächsten Monaten der neue Arkana Hybrid und der neue Mégane 5-Türer Plug-inHybrid in die Schauräume der Händler. Bei der Marke Dacia wird 2021 mit demneuen Dacia Spring das erste vollelektrische Dacia Modell eingeführt.Bis 2022 will die Renault Gruppe ihr Angebot weltweit auf acht rein elektrischeund zwölf elektrifizierte Modelle erweitern.Pressekontakt:Sarah Grassmann, Senior Referentin UnternehmenskommunikationTel. 02232/73-9605E-Mail: mailto:sarah.grassmann@renault.de http://www.renault-presse.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51529/4804211OTS: Renault Deutschland AG