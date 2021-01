Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien New York Anleger machen nach Rekorden ordentlich Kasse Das neue Jahr an der Wall Street hat angefangen, wie das alte aufgehört hat: mit Rekorden. Sowohl an der New York Stock Exchange (Nyse) als auch an der Technologiebörse Nasdaq erreichten die wichtigen Indizes am Montag direkt zum Handelsbeginn …