Mit dem Handy aufs Kitzbüheler Horn

Kitzbühel (ots) - Smartphone statt Skikarte - ein Skipass der nächsten

Generation



KitzSki beweist erneut Pioniergeist, dieses Mal in Sachen Digitalisierung.

SKIDATA, international führend für Zutrittslösungen, hat eine digitale Form des

Lifttickets entwickelt als zeitgemäße Alternative zum herkömmlichen Skipass.

"Dieses Projekt hält Schritt mit den Bedürfnissen der heranwachsenden

Skifahrer-Generation. Das Handyticket spricht zuerst vor allem Digital Natives

und technisch interessierte Menschen an. Mittelfristig wird das Smartphone aber

auch hier seinen Platz einnehmen", so Mag. Anton Bodner, Vorstandsvorsitzender

der Bergbahn Kitzbühel.



"Just in Time"-Gedanke und Flexibilität







Formen der Kommunikation ermöglicht und auch die Gestaltung des Alltags bzw. der

Freizeit erleichtert. "Immer häufiger erfolgt die Kaufentscheidung - auch beim

Skifahren - spontan. Mit dem Handyticket erweitern wir die zeitliche und

räumliche Flexibilität für unsere Gäste," erklärt Mag. Christian Wörister,

Vorstand der Bergbahn Kitzbühel. Wer das Handyticket benutzt, spart sich den Weg

zur Kasse und die damit verbundene Wartezeit. Wie funktioniert das Handyticket?

Erster Schritt: "Mobile Flow by Skidata"-App herunterladen (verfügbar im

Play Store und im Apple App Store). Zweiter Schritt: Benutzerfreundliche

Einführungsschritte befolgen. Dritter Schritt: Ticket im Webshop unter

shop.kitzski.at kaufen und herunterladen. Vierter Schritt: Internetverbindung

sicherstellen. Hinweis: Die Gäste können das WLAN von KitzSki kostenlos nutzen.

Fünfter Schritt: Mobile Flow App aktiviert lassen. Sechster Schritt: Smartphone

in eine Jackentasche auf der linken Seite (zum Beispiel des Skianoraks) stecken

und wie gewohnt durch das Drehkreuz gehen.



"Die Erfahrungswerte dieses Pilotprojekts am Kitzbüheler Horn sind von Bedeutung

für die Zukunft. Wir sind stolz, diese Technologie gemeinsam mit SKIDATA

weiterzuentwickeln. Die ersten Feldtests von SKIDATA haben bereits ergeben, dass

die Mobile Flow Solution einwandfrei funktioniert", so Walter Astl, Vorstand der

Bergbahn Kitzbühel.



Franz Holzer, Geschäftsführer von SKIDATA Austria, betont: "Unser Fokus liegt

immer darauf, Wintersport angenehmer und sicherer zu machen und den Gästen noch

mehr Spaß zu bieten. Mit dem Skipass auf dem Handy machen wir es noch einfacher,

das Skifahren zu genießen. Kitzbühel ist für den weltweit ersten Einsatz der

Mobile Flow Solution der perfekte Partner. Ich wage vorauszusagen, dass sich in

den nächsten drei bis fünf Jahren immer mehr Bergbahn-Betreiber für diese Seite 2 ► Seite 1 von 3



