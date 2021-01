Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochen- und Jahresstart hat der DAX zunächst seine Rekordjagd fortgesetzt, am Nachmittag aber die meisten Gewinne wieder abgegeben und zwischenzeitlich sogar ins Minus gedreht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.726,74 Punkten berechnet, ein kleines Rest-Plus in Höhe von 0,06 Prozent im Vergleich zum letzten Handelstag in 2020. Am Mittag war noch bei 13.907,13 Punkten ein neues Allzeithoch markiert worden, wohl auch angesichts freudiger Erwartung eines womöglich vor der Zulassung stehenden zweiten Corona-Impfstoffs.





