Die Bullen geben heute bei Jungheinrich den Ton an. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund sechs Prozent im Gewinn. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 38,62 EUR. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser Hochpunkt verläuft bei 39,26 EUR. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Anleger, die von Jungheinrich nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

Fazit: Wie geht es bei Jungheinrich jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.