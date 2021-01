Biontech und Moderna – zweite Welle der Rally?

Liebe Leser, gibt es ein neues großes Kaufargument für Biontech? Wir finden ja. Und eine Gefahr für den Aktienmarkt - alles zum Bitcoin hier -, die wir alle nicht sehen wollen? Das thematisieren wir heute im Video in unserem Börsendienst – Stichwort Südafrika, Stichwort Veränderung des Virus und schaut auf die Aktien. Zoom vorne, Fraport hinten – müssen wir mehr sagen? Wir bleiben in hoher Cash-Quote, die wir seit 4 Wochen haben und dies aus gutem Grund. Gegen die große Marktmeinung. Dazu – im 25 Minuten im großen Jahresstart-Video 2021 erklären wir Euch ab heute Abend auf feingold-research.com was Euch 2021 bei uns erwartet. Eine Erweiterung des Börsendienstes für Bitcoin und Krypto-Fans, das NEUE Optionsschein-Depot, unser Markenwertportofolio mit 15 Aktien für alle, die langfristig mit einem bewährten Markentwertansatz Vermögen aufbauen wollen, tägliches Research im Exklusivbereich mit Trading- und Favoritendepot. Viele viele Erklärungen mehr dazu findet Ihr unter feingold-academy.com/boersendienst . Dort gibt es auch unsere Trainingstage für alle, die wissen wollen, wie man Vermögen generell aufbaut, welche Basics man als Börsianer braucht, welchen Broker man wählt, wo man Kosten und Gebühren spart, wie Produkte funktionieren, was Orderformen sind und sie ausmacht und so vieles mehr. Alles, was ein Anleger eben braucht.

Für Börsianer gilt zum Jahresabschluss anders als in der realen Welt – Ende gut, alles gut. Das wohl verrückteste Börsenjahr aller Zeiten komprimierte sich 2020 mit einem Absturz wie nie zuvor gesehen, mit Wirecard als Aktien-Wahnsinn, mit einem Ölpreis im Negativbereich und der größten Erholungsrally aller Zeiten.

Alles zu unseren Depots, was euch 2021 erwarten könnt und womit wir im kommenden Jahr am Markt rechnen – hier im Video.

Bis 04.01 gibt es unsere Abos noch zu den alten Konditionen. Alle Infos auf unserer Seite www.feingold-academy.com/boersendienst, wo Ihr auch unsere TRAININGSTAGE / COACHINGS als Modul erwerben könnt

Die Kirsche auf der Torte des Wahnsinns ist das Rekordlevel auf dem der DAX das Börsenjahr beschließt. Eine gigantische Erholung ab 2021 und auf lange Zeit rekordniedrige Nullzinsen preisen die Börsianer ein und deshalb geben sie dem Jahr 2021 schon jetzt immensen Vorschuss.

Goldene Löckchen sieht man wohin man schaut. Vom Goldilocks Szenario spricht man an der Börse, wenn alles perfekt ist im Umfeld. Das Rezept für das Rekordhoch: Keine Zinsen, aber dafür unglaublich viel Geld, das einen Anlagehafen sucht. Garniert mit sehr optimistischen Anlegern. Deshalb liegt der DAX am Ende eines eigentlich schlimmen Jahres auf dem höchsten Level seiner Geschichte.