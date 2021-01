Avec des revenus locatifs 2020 de 142 M€ (+ 42 %) et un patrimoine valorisé à 3 Mds€ HD, les objectifs sont dépassés Nachrichtenquelle: globenewswire | 04.01.2021, 17:45 | 22 | 0 | 0 04.01.2021, 17:45 | Chiffre d’affaires annuel – Lundi 4 janvier 2021 – 17h45 Avec des revenus locatifs 2020 de 142 M€ (+ 42 %) et un patrimoine valorisé à 3 Mds€ HD, les objectifs sont dépassés

Revenus locatifs (IFRS) au 31 décembre 2020 (chiffres non audités) M€ Exercice 2020 Exercice 2019 Evolution Cumulé à fin septembre (janv. - sept.) 106,0 68,0 + 56 % 4ème trimestre (oct. - déc.) 36,4 32,2 + 13 % Total annuel 142,4 100,2 + 42 % L’OBJECTIF DE CROISSANCE DES REVENUS LOCATIFS DEPASSÉ Au 4ème trimestre 2020, ARGAN, foncière française de développement et location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 36,4 M€, en forte croissance de + 13 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cela s’explique par l’effet année pleine de l’acquisition du portefeuille « Cargo » en fin d’année dernière ainsi que par les livraisons réalisées tout au long de l’année.

Sur l’exercice 2020, les revenus locatifs s’établissent ainsi à 142,4 M€, en augmentation de + 42 % par rapport à l’exercice 2019 (100,2 M€), dépassant ainsi l’objectif initial de 140 M€. PRÈS DE 200 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS EN 2020 En 2020, ARGAN a investi 197 M€, représentant 180.000 m² : En juillet, livraison de deux extensions aux plateformes logistiques SYSCO situées à Nantes et à Tours pour une surface additionnelle totale de plus de 5.000 m² ;

situées à Nantes et à Tours pour une surface additionnelle totale de plus de ; En août, livraison d’une messagerie de 7.400 m² située sur la commune de Billy-Berclau, près de Lens (62), louée à DPD France , filiale de DPDgroup, n°2 sur le marché européen de livraison de colis. Un volume attendu de 20.000 colis par jour sera traité à terme sur cette agence entièrement automatisée ;

, filiale de DPDgroup, n°2 sur le marché européen de livraison de colis. Un volume attendu de 20.000 colis par jour sera traité à terme sur cette agence entièrement automatisée ; En septembre, livraison d’une plateforme frigorifique de 21.500 m² située à Vendenheim, près de Strasbourg (67), louée pour 9 ans fermes à AUCHAN et équipée d’une centrale photovoltaïque en toiture dédiée à l’autoconsommation de l’exploitant . Située sur le site d’une ancienne raffinerie dont les sols ont été préalablement dépollués, la plateforme logistique vise une certification BREEAM Good;

. Située sur le site d’une ancienne raffinerie dont les sols ont été préalablement dépollués, la plateforme logistique vise une certification BREEAM Good; En octobre, livraison d’une nouvelle plateforme frigorifique de 17.200 m² , située près de Tours, louée à AUCHAN pour une durée ferme de 9 ans. Cette plateforme est équipée d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 800 kWc installée en toiture et destinée à l’autoconsommation de l’exploitant. Cet entrepôt vise une certification BREEAM Good en phase d’exploitation ;

En décembre, acquisition de deux plateformes logistiques d'une surface totale de 128.000 m², louées aux groupes FM LOGISTIC, CORA et VIGNERON LOGISTIQUE pour des durées fermes moyennes résiduelles de 9 ans.







