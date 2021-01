Blackstone Batterieprojekt wird von der EU gefördert

Blackstone Resources AG (SWX: BLS) freut sich bekannt zu geben:

CURRENT DIRECT ist ein neues Forschungs- und Innovationsprojekt, das von der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms Horizon 2020 gefördert wird. Es wird die Art und Weise revolutionieren, wie wir Güter und Menschen auf dem Wasser transportieren. Der überwiegende Teil der Seetransporte in Europa wird von schmutzigen und lauten Dieselmotoren angetrieben. CURRENT DIRECT plant, die Treibhausgasemissionen der Seetransporte um bis zu 482.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr zu reduzieren. Erstens wird es die Kosten für die heutigen batterieelektrischen Schiffsantriebe um die Hälfte reduzieren, zweitens wird es die schnelle Einführung dieser Technologie ermöglichen, indem es die Schiffseigner von der Last der Kapitalkosten befreit.

Die innovative "Energy as a Service"-Plattform von CURRENT DIRECT wird es Schiffseigentümern ermöglichen, ihre Beteiligung an der Umstellung auf saubere Energie zu beschleunigen. Sie wird auch neue Geschäftsmöglichkeiten für Werften und lokale Unternehmer schaffen. Durch die Veränderung des Modells wie Energie an Bord von Schiffen gewonnen und gespeichert wird, wird CURRENT DIRECT eine neue Energiewirtschaft schaffen, die Tausende von neuen Arbeitsplätzen in der lokalen Wirtschaft schafft. CURRENT DIRECT bietet Energieunternehmen, institutionellen Investoren und staatlichen Akteuren einen Mechanismus, um sich an der grünen Transformation der europäischen Handels- und Passagierflotte zu beteiligen.