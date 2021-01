Börsenausblick: Diesmal zweistellig!

„Aufgrund der zahlreichen Unsicherheiten erwarten wir auch für 2021 wieder ein turbulentes Börsenjahr.“ So etwas habe ich neulich tatsächlich in einem Jahresausblick gelesen. Keine Angst, mit solchen Allgemeinplätzen werdet Ihr von mir nicht abgespeist. Auch wenn ich keine Glaskugel habe, die mir Jahreshoch-, Jahrestief- und Jahresendstand exakt vorhersagen könnte, darf‘s schon ein bisserl genauer sein – eben so, wie Ihr es von mir gewohnt seid.

Vor einem Jahr schrieb ich, dass der DAX zu dieser Zeit weit davon entfernt war, überbewertet und damit zu teuer zu sein. Im Gegenteil: Er war mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 sogar billiger als im Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte. Heute liegt er in Punkten nur ein paar Prozent höher als damals, im Jahresvergleich hat sich der DAX also nur wenig verändert. Dafür sind die Gewinne der im DAX enthaltenen Unternehmen im Durchschnitt deutlich gefallen. Man muss also ein bisschen mehr bezahlen für den DAX als vor einem Jahr, bekommt aber weniger Gegenwert dafür. Die Folge ist, dass der DAX teurer geworden ist. Sein KGV ist von 14 auf knapp 20 gestiegen. Das kann man beim besten Willen nicht mehr günstig nennen.