C-Quadrat treibt die internationale Expansion voran. Man beteiligt sich mit 9,83 Prozent an der Accuro Group Holding. Dies ist eine unabhängige Finanzgruppe, die sich mit Dienstleistungen rund um Anlagefonds beschäftigt. Man gestaltet, gründet, verwaltet und vertreibt solche Fonds. Man folgt den UCITS-Richtlinien der EU und hat eine AIFM-Lizenz in Liechtenstein. Accuro wurde 1992 gegründet und sitzt in der Schweiz sowie in ...