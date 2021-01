(neu: Schlussstände)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Merck KGaA zum Start ins neue Börsenjahr auf ein Rekordhoch getrieben. Die Papiere schlossen am Montag 2,42 Prozent höher bei 143,75 Euro, nachdem sie am Nachmittag bei 144,35 Euro ein Rekordhoch erreicht hatten. Am Vormittag hatten Gewinnmitnahmen die Anteilscheine noch zwischenzeitlich ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex Dax schloss derweil minimal höher.

Analyst Richard Vosser traut den Merck-Aktien in den kommenden Monaten einen weiterhin guten Lauf zu und stufte sie von "Neutral" auf "Overweight" hoch, nachdem er das Kursziel von 130 auf 160 Euro angehoben hatte. Gemäß der Einstufung "Overweight" geht JPMorgan davon aus, dass sich die Aktien in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der jeweilige Sektor entwickeln werden.