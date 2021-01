Foto: Beboy - Fotolia US-Anleihen drehen ins Plus - Verkaufswelle an der Wall Street Nachrichtenagentur: dpa-AFX 87 | 0 | 0 04.01.2021, 21:21 | NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am ersten Handelstag des neuen Jahres nach einem verhaltenen Start ins Plus gedreht. Sie profitierten am Montag von der Verkaufswelle an der Wall Street nach den anfänglichen Rekorden, was die als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere wieder attraktiver für Anleger machte. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,07 Prozent auf 138,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 0,92 Prozent./gl/he Diesen Artikel teilen

