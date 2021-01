Max 21 holt sich frisches Geld

Bei Max 21 gibt es eine Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft will rund 0,643 Millionen Aktien neu ausgegeben. Damit steigt das Grundkapital auf bis zu 3,215 Millionen Euro an. Altaktionäre können für vier alte Aktien eine neue Aktie erwerben. Der Bezugspreis liegt bei 2,40 Euro je Aktie. Die Angebotsfrist läuft vom 14. Januar bis zum 29. Januar. Brutto kommen bis zu 1,543 Millionen Euro in die Kasse von Max 21.Aktien, die nicht ...