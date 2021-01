Moody's erwirbt Catylist, Inc. und erweitert seine Kapazitäten bei Gewerbeimmobilien

Die Moody's Corporation (NYSE:MCO) hat heute die Übernahme von Catylist, Inc. bekannt gegeben, einem Anbieter von Maklerlösungen für den Bereich Gewerbeimmobilien (CRE). Mit der Übernahme erweitert Moody's Analytics (MA) seine CRE-Plattform durch die Verbesserung der Datenverfügbarkeit auf Ebene der Immobilienobjekte und die Verbreiterung seines Angebots an analytischen Lösungen für Immobilienmakler.

„Catylist vermittelt detaillierte Einblicke in den Gewerbeimmobilienmarkt und beeindruckt durch Umfang und Abdeckung, eine intuitive Benutzeroberfläche und innovative Research-Services für Makler“, so Stephen Tulenko, Präsident, Moody's Analytics. „Die Catylist-Übernahme ergänzt die analytischen Fähigkeiten von Moody's und erweitert unsere wachsende Suite an CRE-Tools, die reichhaltige und relevante Daten mit leistungsstarken Analysen kombinieren. Wir planen weitere Investitionen und werden unsere CRE-Fähigkeiten auch weiterhin kontinuierlich verbessern, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, bestmögliche Entscheidungen zu treffen.“