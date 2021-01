ICP Building Solutions Group übernimmt Gardner-Gibson, einen führenden Anbieter von Dach- und Einfahrtbeschichtungsprodukten

Innovative Chemical Products („ICP Group“ oder „ICP“), ein führender Anbieter von Spezialbeschichtungen, Klebstoffen und Gebäudehüllen, meldete heute die Übernahme von Gardner-Gibson and Sun Coatings („Gardner-Gibson“), einem führenden Hersteller von flüssig aufzutragenden Dachbeschichtungen, Dachprodukten, Einfahrtbeschichtungsprodukten und Spezialanstrichen, der in erster Linie professionelle Ausführer für gewerbliche und Wohnimmobilien bedient. Mit der Übernahme erweitert die ICP Group ihr ausgedehntes Angebot an Baulösungen und ihr globales Vertriebsnetz, sodass eines der größten in Privatbesitz befindlichen Unternehmen für Beschichtungen und Klebstoffe in Nordamerika entsteht.

„Die Übernahme von Gardner-Gibson und der Zusammenschluss mit der ICP Group stärken die Produktangebote und Vertriebsnetze beider Unternehmen“, so Doug Mattscheck, CEO der ICP Group. „Wir waren bereits separat in starker Position, aber zusammen sind wir noch stärker und halten ein verbessertes Lösungsportfolio an Beschichtungen, Klebstoffen und Gebäudehüllen bereit. Die ICP Group begrüßt die Mitarbeiter von Gardner-Gibson sehr herzlich in der ICP-Familie und freut sich darauf, das fortgesetzte Wachstum der fusionierten Unternehmen zu unterstützen.“