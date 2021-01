HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Georgia-Wahl:



"Trump setzt Repräsentanten des Staates unter Druck, will eine illegale Korrektur seines Wahlergebnisses in Georgia erzwingen und schürt damit Angst und sät Misstrauen in Wahlen und Demokratie. Es ist gut, dass die Tage des politischen Chaos in den USA bald ein Ende haben. Zu sehr wird im Kampf gegen Corona und für das Weltklima eine Nation gebraucht, die für Zuverlässigkeit, Aufgeschlossenheit, Zukunftsglaube und Offenheit steht. Alles US-Werte, die Donald Trump mit den Füßen getreten hat. Nun hängt es an zwei Senatoren, wie nachhaltig die Rückkehr der USA in die Weltgemeinschaft sein wird."/yyzz/DP/nas