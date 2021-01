Entheon Biomedical kündigt Investition und Geschäftsvereinbarung mit Heading Health LLC an

Vancouver (BC), 4. Januar 2021. Entheon Biomedical Corp. (CSE: „ENBI“) (FWB: „1XU1“) („Entheon“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimittel zur Behandlung von Suchterkrankungen spezialisiert ist, kündigt eine Geschäftsvereinbarung mit Heading Health, LLC („Heading Health“) an, einer psychiatrischen Klinikplattform, deren Schwerpunkt auf der Verabreichung von Therapien mit Psychedelika zur Behandlung von psychischen Erkrankungen liegt. Außerdem investierte Entheon in Heading Health.

Entheon hat sich an einer Finanzierung über die Emission von Vorzugsaktien der Serie A beteiligt und durch eine Investition von 200.000 US-Dollar eine Beteiligung von 5 % an Heading Health erworben. Gemäß den Investitionsbedingungen kann Entheon seine Gesamtbeteiligung an Heading Health im Rahmen einer anschließenden Finanzierungsrunde auf bis zu 10 % erhöhen.

Durch die Investition in Heading Health erhält Entheon Zugang zum Bereich der ketamingestützten Therapien. Hierzu zählt auch Spravato, ein von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassenes Ketaminprodukt, dessen Kosten von Krankenkassen erstattet werden. Diese Geschäftsvereinbarung bietet Entheon auch Zugriff auf Daten über die Ketamintherapie und die Erfahrungen der Patienten. Diese Daten werden zu Forschungszwecken genutzt und in die Entwicklung von Entheons eigener Therapieerfahrung mit psychedelischen Arzneimitteln einfließen. Heading Health wird Entheon bei der klinischen Praxis und dem Einsatz von Geräten zur Erfassung von Biomarkern in der allgemeinen psychiatrischen Praxis und bei Ketaminbehandlungen unterstützen. Die einzelnen Parameter der Vereinbarung wurden in einer Absichtserklärung festgelegt und stehen unter dem Vorbehalt der Ausführung einer endgültigen Vereinbarung durch beide Parteien.

„Unsere Investition in Heading Health bietet uns Zugang zu Umsatz- und Lernmöglichkeiten im bestehenden Markt für Ketaminkliniken. Das Team von Heading Health verfügt über reale Erfahrung im Betrieb von Kliniken mit mehreren Standorten und wir sind begeistert von den langfristigen Chancen, die sich aus so einer Partnerschaft ergeben“, erklärt Timothy Ko, CEO von Entheon. „Die Möglichkeit, auf Daten im Hinblick auf den ketamingestützten Therapieprozess eines Patienten zuzugreifen und diese zu analysieren, ist eine spannende Sache und wird möglicherweise Einfluss auf die erfolgreiche Entwicklung des eigenen DMT-gestützten Behandlungsprogramms von Entheon nehmen. Gleichzeitig ermöglichen uns diese Daten Erkenntnisse darüber, wie das Therapiemodell mit Psychedelika im Allgemeinen im Hinblick auf positive Behandlungsergebnisse bei Patienten optimiert werden kann.“