GRENKE AG: GRENKE erzielt im Geschäftsjahr 2020 Leasing Neugeschäft in Höhe von 71,2% des Vorjahres

GRENKE erzielt im Geschäftsjahr 2020 Leasing Neugeschäft in Höhe von 71,2% des Vorjahres

- Leasing Neugeschäft der GRENKE Gruppe im Geschäftsjahr 2020 beträgt 2.027,9 Mio. Euro und damit 71,2% des Geschäftsjahres 2019

- Leasing Neugeschäft der GRENKE Gruppe in Q4 2020 erreicht 426,7 Mio. Euro und damit 56,3% des Vorjahresquartals Q4 2019

- Deckungsbeitragsmarge 2 steigt auf 19,5% in Q4 2020 (Q4 2019: 17,8%)

- Weiterführung der Hybridanleihe (ISIN XS1262884171) über 50 Mio. Euro

Baden-Baden, den 5. Januar 2021: Die GRENKE Gruppe, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 trotz der COVID-19 Pandemie ein Leasing Neugeschäft in Höhe von 2.027,9 Mio. Euro erzielt und damit 71,2% des Vorjahres erreicht (GJ 2019: 2.849,1 Mio. Euro). Im 4. Quartal 2020 erzielte die GRENKE Gruppe ein Leasing Neugeschäft in Höhe von 426,7 Mio. Euro. Das Leasing Neugeschäft, das der Summe der Anschaffungskosten aller neu erworbenen Leasinggegenstände entspricht, beträgt im 4. Quartal 56,3% des Vorjahresquartals 2019 und liegt damit auf Höhe des Zielvolumens von ungefähr 60 % des Vorjahresquartals, das noch vor Bekanntwerden des zweiten harten Lockdowns kommuniziert worden war.

"Trotz eines zweiten harten Lockdowns haben wir unsere Prognose für das 4. Quartal getroffen. Die beginnenden COVID-19-Impfungen geben uns die Zuversicht auf ein baldiges Ende der Restriktionen", kommentiert Antje Leminsky, Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG, das 4. Quartal 2020. "Dieses außergewöhnliche Jahr 2020 forderte von uns mehr denn je Geduld und Beharrlichkeit. Wir meistern die Herausforderung durch COVID-19 gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GRENKE AG. Denn der Mittelstand braucht uns als starken Small-Ticket-Finanzierungspartner - gerade jetzt, denn die nächsten Monate bleiben für viele Unternehmen eine große Herausforderung."

Regionale Entwicklung des Leasing Neugeschäfts



In der regionalen Betrachtung der Leasingmärkte fällt erneut die DACH-Region im 4. Quartal 2020 mit einem Rückgang des Leasing Neugeschäfts um 25,2% positiv auf und ist damit die für GRENKE stärkste Region. Westeuropa ohne DACH verzeichnete in der aktuellen Berichtsperiode im Leasing Neugeschäft einen Rückgang um 46,5%. Südeuropa lag mit -52,6% auf einem ähnlichen Niveau wie Nord-/Osteuropa mit -51,1%. Die übrigen Regionen aus dem Leasingbereich registrierten eine Abnahme des Neugeschäfts um 27,5%. Insgesamt war die Entwicklung des Neugeschäftsvolumens in Q4 2020 gegenüber dem Vorjahr geprägt durch Vertriebsaktivitäten mit Fokus auf Deckungsbeitragsmargen, Risikolimitierung und -diversifizierung sowie Small-Ticket-Verträge.

Entwicklung der Deckungsbeitragsmarge

Aufgrund weiterer harter Lockdowns im Rahmen der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität und des öffentlichen Lebens verminderten sich auch die Deckungsbeiträge nominal analog zum Neugeschäftsvolumen der GRENKE Gruppe Leasing im 4. Quartal 2020. Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Leasinggeschäfts betrug im 4. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 83,3 Mio. Euro (Q4 2019: 134,9 Mio. Euro). Die DB2-Marge stieg auf 19,5% (Q4 2019: 17,8%). Ermöglicht wird die starke DB2-Marge insbesondere durch den konsequenten Fokus auf das profitable Small Ticket-Geschäft. Der durchschnittliche Wert pro Leasingvertragsabschluss verminderte sich im 4. Quartal 2020 weiter auf 7.595 Euro (Q4 2019: 9.240 Euro). Der geringere Durchschnittswert spiegelt die stärkere Nachfrage nach Small-Ticket-Finanzierungslösungen kleiner und mittlerer Unternehmen wider. Als "Small-Tickets" werden Leasing-Verträge im Volumen zwischen 500 und 25.000 Euro bezeichnet.

Der Deckungsbeitrag 1 (DB1) im 4. Quartal 2020 erreichte 56,0 Mio. Euro (Q4 2019: 96,1 Mio. Euro) und verzeichnete damit einen Rückgang von 41,7%. Allerdings verbesserte sich die DB1-Marge auf 13,1% (Q4 2019: 12,7%). Durch den Anstieg der Marge konnten die erhöhten Refinanzierungskosten in den Leasingkonditionen erfolgreich abgefedert werden.

Regionale Entwicklung der Deckungsbeiträge



Weniger betroffen war auch im 4. Quartal 2020 die DACH-Region mit einem Rückgang des Deckungsbeitrags 2 um 24,6%. Analog der Neugeschäftsentwicklung waren die Regionen Westeuropa ohne DACH (-38,8%), Südeuropa (-45,2%) und Nord-/Osteuropa (-44,8%) am stärksten von den aktuellen länderübergreifenden Restriktionen betroffen.

Die GRENKE Gruppe nahm im 4. Quartal 2020 insgesamt 115.260 Leasinganfragen entgegen. Davon wurden 21.351 Anfragen in der DACH-Region und 93.909 Anfragen in internationalen Regionen gestellt. Auf Gruppenebene wurden aus diesen Anfragen 56.182 neue Leasingverträge geschlossen, was einer Umwandlungsrate von 49% entspricht.

Entwicklung des Factoring-Geschäfts



Das Neugeschäft der GRENKE Gruppe Factoring verzeichnete mit einem angekauften Forderungsvolumen von 180,0 Mio. Euro einen Rückgang um 4,1% gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr (Q4 2019: 187,8 Mio. Euro). Die Neugeschäftsentwicklung in Deutschland konnte im 4. Quartal 2020 trotz der wiedereinsetzenden harten Beschränkungen der gesamtwirtschaftlichen Aktivität gesteigert werden. Zum Neugeschäft der GRENKE Gruppe Factoring trugen die 6 Franchisegesellschaften im Berichtsquartal 94,6 Mio. Euro bei.

Entwicklung GRENKE Bank



Das KMU-Kreditneugeschäft der GRENKE Bank erreichte im 4. Quartal 2020 mit 15,0 Mio. Euro ein vergleichbares Niveau wie im Vorjahresquartal (Q4 2019: 16,5 Mio. Euro). Das Einlagengeschäft der GRENKE Bank bildet unverändert eine wichtige Säule der Konzernrefinanzierung mit einem Bestandsvolumen von 1.537,3 Mio. EUR per 31.12.2020 (30.09.2020: 1.300,0 Mio. EUR). Gegenüber dem 31.12.2019 stieg das Einlagevolumen von 884,2 Mio. EUR um 73,9%.

Weiterführung der Hybridanleihe (ISIN XS1262884171) über 50 Mio. Euro



Zur Stärkung der Kapitalbasis und für weiteres Neugeschäft wird GRENKE die bestehende unbefristete Hybridanleihe (ISIN XS1262884171) nicht zum ersten möglichen Termin am 31. März 2021 kündigen. Dabei handelt es sich um die unbesicherte Additional Tier 1-Anleihe (AT1-Anleihe), die der Konzern am 22. Juli 2015 im Volumen von 30 Mio. Euro begeben hatte und am 20. Dezember 2016 um 20 Mio. Euro aufgestockt hatte.

"In der COVID-19-Krise haben wir unseren Fokus ganz klar auf profitables Neugeschäft gesetzt. Dass diese Strategie über Risikoselektion und Diversifizierung erfolgreich war, bestätigen uns die sehr guten DB2-Margen in sämtlichen unserer Märkte. Deshalb werden wir, solange die Corona-Krise weiter anhält, an dieser Ausrichtung unseres Geschäfts festhalten", kommentiert Sebastian Hirsch, Finanzvorstand der GRENKE AG, die Geschäftsentwicklung. "Gleichzeitig sind wir mit ausreichend Liquidität versorgt, um in das neue Jahr zu starten. Mit Verlängerung unserer ersten Hybridanleihe schonen wir Liquidität und schaffen ebenfalls die Basis für eine nachhaltig solide Kapitalausstattung."

Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. EUR)

Q4 2020 Q4 2019 ∆(%) Q1-Q4

2020 Q1-Q4

2019 ∆(%) Neugeschäft GRENKE Gruppe Leasing 426,7 757,4 -43,7 2.027,9 2.849,1 -28,8 - davon International 286,2 567,0 -49,5 1.401,4 2.136,1 -34,4 - davon Franchise-International** 14,9 22,4 -33,5 65,1 82,8 -21,4 - davon DACH* 125,6 168,0 -25,2 561,5 630,1 -10,9 Westeuropa ohne DACH* 102,1 190,9 -46,5 491,1 734,5 -33,1 Südeuropa* 112,3 237,0 -52,6 550,4 877,8 -37,3 Nord-/Osteuropa* 63,1 129,0 -51,1 328,4 481,6 -31,8 Übrige Regionen* 23,6 32,5 -27,5 96,5 125,0 -22,8 Neugeschäft GRENKE Gruppe Factoring 180,0 187,8 -4,1 647,8 663,4 -2,4 - davon Deutschland 54,1 47,3 14,5 186,3 176,7 5,5 - davon International 31,3 47,9 -34,7 134,4 172,4 -22,1 - davon Franchise-International*** 94,6 92,6 2,1 327,1 314,3 4,1 GRENKE Bank Einlagevolumen**** 1.537,3 884,2 73,9 1.537,3 884,2 73,9 Neugeschäft KMU-Kreditgeschäft 15,0 16,5 -9,2 119,3 54,1 120,4

Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Neugeschäfts GRENKE Gruppe Leasing 83,3 134,9 -38,2 372,9 485,2 -23,2 - davon International 61,3 105,4 -41,9 276,5 379,3 -27,1 - davon Franchise-International** 3,3 4,6 -28,2 14,2 17,5 -19,1 - davon DACH* 18,7 24,9 -24,6 82,2 88,4 -7,1 Westeuropa ohne DACH* 21,9 35,9 -38,8 97,2 131,1 -25,9 Südeuropa* 23,6 43,0 -45,2 107,1 150,9 -29,1 Nord/Osteuropa* 13,2 23,9 -44,8 64,2 87,4 -26,5 Übrige Regionen* 5,8 7,2 -19,1 22,2 27,4 -18,8

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich

* Regionen: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz

Westeuropa ohne DACH: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande

Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien

Nord- | Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn

Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Singapur, Türkei, USA, VAE

** Franchiseunternehmen Leasing: Australien (2x), Chile, Kanada (3x), Lettland, Norwegen, Singapur, USA

*** Franchiseunternehmen Factoring: Großbritannien, Irland, Italien, Polen, Portugal, Ungarn

**** Zum Periodenende

Weitere Informationen erhalten Sie von:

GRENKE AG

Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

Telefon: +49 7221 5007-204

E-Mail: investor@grenke.de

Internet: www.grenke.de

Pressekontakt

Stefan Wichmann

Executive Communications Consulting

Alfred-Bierwirth-Weg 2

D-53572 Unkel (b. Bonn)

Telefon: +49 22 24 98 77 98

E-Mail: presse@grenke.de

Mobil: +49 (0) 171 20 20 300

Über GRENKE

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet

(ISIN: DE000A161N30).

Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de.

