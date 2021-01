EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Implenia gewinnt Grossauftrag für A7-Tunnel Altona in Hamburg



05.01.2021 / 07:00 CET/CEST

Implenia hat gemeinsam mit Projektpartner HOCHTIEF den Zuschlag zum Bau des 2,2 Kilometer langen Lärmschutztunnels Altona auf der Autobahn A7 in Hamburg mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 580 Mio. netto erhalten. Implenia wird das Vorhaben in einer Arbeitsgemeinschaft kaufmännisch leiten, HOCHTIEF hat die technische Federführung.