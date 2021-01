Was für "gute Vorsätze" sich Juva Life Inc. für das laufende Jahr gesetzt hat, lässt sich der jüngsten Pressemitteilung des Unternehmens entnehmen. Darin untermauert das Unternehmen seine wissenschaftlichen, medizinischen und wirtschaftlichen Ziele und Ambitionen - hier entstehen global neue Möglichkeiten für den evidenzbasierten Einsatz von Hanfgewächsen.

Dank der voranschreitenden Legalisierung in den USA entsteht gerade mit Forschung, Medizin, Anbau, Verarbeitung, Vertrieb und Konsum eine milliardenschwere Branche, die trotz hoher Investitionen noch immer in den Kinderschuhen steckt. Als eines der vielversprechendsten Unternehmen dieser Branche kann derzeit vor allem das kalifornische Unternehmen Juva Life Inc. (ISIN: CA48222R1010; WKN: A2QHTZ) gesehen werden.



Das Unternehmen ist für Investoren aus vielen Branchen attraktiv.

Abgesehen vom narkotischen Rausch der Blüten, können Menschen auf der ganzen Welt von der Heilkraft und den Therapiemöglichkeiten der Pflanze profitieren. Was die Pharmaindustrie bereits begriffen hat, nehmen zunehmend auch andere Branchen wie die Getränkemittel-, die Nahrungsmittel- und die Tabakindustrie wahr. In seiner aktuellen Pressemitteilung hat das Unternehmen nunmehr Einblicke in die geplanten Aktivitäten und die strategischen Maßnahmen des zu erwartende Geschäftsjahres gegeben.

Doug Chloupek, Gründer und CEO von Juva Life, konstatiert: "Wie bereits angekündigt, sind unsere Aktivitäten in der San Francisco Bay Area und im Central Valley in vollem Gange. In unseren Betrieben in Redwood City und Stockton erzielen wir mit unserem Lieferservice laufend Umsatzzuwächse und die Planung im Hinblick auf die Genehmigungs-, Lizenzierungs- und Bauaktivitäten in unseren Betriebsanlagen in Hayward und Stockton nimmt auch immer konkretere Formen an. Mit der Erweiterung und Inbetriebnahme unserer neuen Anlagen sind wir nur noch wenige Monate von einer Steigerung unserer Umsatzkapazitäten entfernt. Zusammen mit der Einrichtung unseres Beratungsteams Anfang Dezember sind wir damit in der Lage, unsere geplante Biowissenschaftsstrategie für das neue Jahr in Angriff zu nehmen."