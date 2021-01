Übergeordnet tendiert der Zucker-Future in einem langfristigen Abwärtstrend, die letzte markante Kursspitze erreichte der Future in der zweiten Jahreshälfte 2016 bei 28,24 US-Cents. Anschließend setzt der Wert seine Talfahrt bis auf ein Niveau von 9,05 US-Cents weiter fort. Seit grob Oktober 2018 ist jedoch eine Verlangsamung des Downtrends zu beobachten, das auf eine Trendwende schließen lässt. Die dazugehörigen Triggermarken wurden allerdings noch nicht aktiviert, dies könnte jedoch für die nächsten Wochen bevorstehen.

Boden immer klarer

Aufgrund der technischen Auswertung nähert sich der Zucker-Future aktuell einem Ende der seit Mitte März laufenden Erholungsbewegung an. Zahlreiche Widerstände zwischen 15,80 und 17,00 US-Cents blockieren ein rasches Weiterkommen, hier sollte unbedingt mit einem größeren Pullback gerechnet werden. Erst wenn diese Hürde erfolgreich auf der Oberseite verlassen wird, kommt es zu einem langfristigen Kaufsignal in Richtung 21,10 US-Cents. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollte dabei jedoch um 18,32 US-Cents gerechnet werden. Dies wurde gleichermaßen die Bodenbildungsphase seit 2018 erfolgreich abschließen. Ein Engagement ist bei dieser Idee jedoch langfristig angelegt. Unterhalb von 13,00 US-Cents droht dagegen Kontrollverlust für die Bullen, Rücksetzer in den Bereich von 11,80 US-Cents kämen dann nicht überraschend.