Valorem erwirbt das Konzessionsgebiet Wing Shear in Neufundland

Vancouver, British Columbia - (5. Januar 2021) - VALOREM RESOURCES INC. („VALU“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VALU) (Frankfurt: 1XW1) freut sich, in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 17. Dezember 2020 bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der WBN Prospecting Group, einer unabhängigen Partei (der „Optionsgeber“), eine definitive Optionsvereinbarung datiert mit 4. Januar 2021 (die „Optionsvereinbarung“) hinsichtlich des Erwerbs sämtlicher Rechte und Anteile am Konzessionsgebiet Wing Shear (das „Konzessionsgebiet“) im Zentrum von Neufundland (Kanada) unterzeichnet und abgeschlossen hat.

Die Bedingungen der Optionsvereinbarung sehen Barzahlungen von 45.000 Dollar innerhalb von fünf Tagen nach Unterzeichnung, Arbeitsverpflichtungen im Wert von 3.000.0000 Dollar im Laufe von drei Jahren, die Rückerstattung von Absteckungsgebühren in Höhe von 13.130 Dollar und die Ausgabe von 4,5 Millionen Aktien des Unternehmens über einen Zeitraum von einem Jahr vor. Eine in Barmitteln oder Aktien zahlbare Vermittlungsgebühr (Finder’s Fee) in Höhe von 10 % fällt ebenfalls an. Das Konzessionsgebiet ist Gegenstand einer NSR-Lizenzgebühr von 2 %, wobei eine Option auf den Rückkauf von 1,5 % für 1 Million Dollar besteht.

Das Konzessionsgebiet besteht aus 280 Claim-Einheiten mit 7.000 Hektar Grundfläche und erstreckt sich über einen 1 km langen, nicht erprobten Goldtrend. Es liegt 32 km nordöstlich der Stadt Gander in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador sowie circa 27 km östlich des von Newfound Gold Inc. betriebenen Projekts Queensway. Der Goldtrend ist in eine Scherzone (die Scherzone Wing’s Pond) gelagert und frühere Probenahmen lieferten Analysewerte von bis zu 12,2 g/t Au in Stichproben. In diesem Gebiet wurden noch keine Bohrungen absolviert.

Eckdaten

- Landpaket mit regionalen Ausmaßen, das sich über eine tiefliegende Strukturzone erstreckt, die parallel zum strukturellen Trend verläuft, der das Projekt Queensway von Newfound Gold unterlagert

- Greenfield-Projekt mit ermittelten Bohrzielen