Wer sein Dieselfahrzeug in Südtirol gekauft hat, kann sich jetzt der Musterfeststellungsklage gegen VW anschließen.

„Die Verbraucherzentrale Südtirol hat sich bei den Feststellungszielen an der 2018 anhängig gemachten Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen orientiert“, so die Richter des OLG Braunschweig. Die Geschädigten können sich jetzt der Musterfeststellungsklage anschließen; das Bundesamt für Justiz stellt das Thema in sein Klageregister ein.

Musterfeststellungsklage für VW-Dieselfahrer aus Südtirol

Die Verbraucherzentrale Südtirol klagt stellvertretend für Dieselbesitzer der Marken VW, Audi, Skoda und Seat, in denen der Skandalmotor EA189 verbaut wurde. Wegen einer illegalen Abschalteinrichtung in der Motorsteuerung fordern die Verbraucherschützer im Rahmen einer Musterfeststellungsklage jetzt Schadensersatz für die betroffenen VW-Kunden in Südtirol. Die Frage, ob Kunden auch entsprechende Ansprüche haben, wenn sie das Fahrzeug in Norditalien gekauft haben, war lange strittig.

„Ein großer Schritt nach vorne für die vielen VerbraucherInnen aus Italien, deren Ansprüche im Zuge der Vergleichsverhandlungen der ersten Sammelklage außen vor geblieben sind, weil sie zum Kaufzeitpunkt keinen Wohnsitz in Deutschland hatten“, freut sich die Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol, Gunde Bauhofer. „Wir hoffen nunmehr, dass auch ihnen das Zustehende erstattet wird.“

Auch der Anwalt der Verbraucherzentrale Südtirol, Rodolfo Dolce, begrüßt die verbraucherfreundliche Entscheidung des OLG Braunschweig: „Dass die Klage zugelassen wurde, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es spräche nichts Gutes für Europa, wenn bei gleichem Schaden der Wohnsitz eine andere Behandlung beim Schadenersatz rechtfertigte.“

Individuelle Klage lukrativer als Vergleich

Rund 250.000 Teilnehmer hatten am deutschen Musterverfahren gegen VW teilgenommen. Für sie hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen im Februar 2020 einen Vergleich ausgehandelt. VW zahlt den teilnehmenden Klägern je nach Modell und Alter des Fahrzeugs zwischen 1350 und 6257 Euro Schadensersatz. Doch nicht immer ist ein Vergleich die beste Option. Wer einem Vergleich zustimmt, muss nämlich meistens auf weitere Forderungen verzichten. Weil das Klima an den Gerichten zurzeit jedoch sehr verbraucherfreundlich ist, lassen sich mit einer Einzelklage oft deutlich höhere Schadensersatzzahlungen erzielen.

Es gibt bereits positive Urteile des Bundesgerichtshofs (BGH) und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und auch die Mehrheit der Oberlandesgerichte hat im Abgasskandal schon im Sinne der klagenden Dieselkäufer geurteilt. Immer mehr Richter verurteilen VW zu einer Erstattung des Kaufpreises abzüglich einer sogenannten Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer. Der Kläger gibt im Gegenzug sein mangelhaftes Fahrzeug zurück.

