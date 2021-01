Victoria Gold ist ein unterbewerteter Goldproduzent mit wenig Risiko da man im Yukon arbeitet . Kürzlich alle Schulden refinanziert, deutliche Zinskostenersparnis und Recht auf Dividendenzahlungen eingeräumt.

Kostenloser Download SRC Edelmetallreport 2021: https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2021/final_de_EMR_2021.pdf

Victoria Gold Corp. ist ein kanadischer Junior-Produzent in der kanadischen Provinz Yukon und mit der Goldmine Eagle im Besitz der jüngsten und größten Goldmine der Region, die sich seit dem dritten Quartal 2019 bereits in Produktion befindet. Soeben meldete man für das 2. Halbjahr 2020 fast 78.000 Unzen Goldproduktion was über Plan lag. Für 2021 soll dann die Vollproduktion mit +200.000 Unzen erreicht werden. Das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Projekt Dublin Gulch befindet sich im zentralen Yukon Territory in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und ca. 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt und umfasst das Flaggschiff-Goldvorkommen Eagle und mehrere angrenzende Schürfgebiete in verschiedenen Explorationsstadien. Das Grundstück erstreckt sich insgesamt über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die unternehmenseigenen Eagle- und Olive-Goldlagerstätten. Sie beinhalten nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 3,3 Millionen Unzen Gold aus 155 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne und Mineralressource von 4,7 Millionen Unzen Gold aus 227 Millionen Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 0,67 Gramm Gold pro Tonne in der Kategorie "gemessen und angedeutet", einschließlich nachgewiesener und wahrscheinlicher Reserven und weitere 0,6 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "abgeleitet" aus 28 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne. Die Liegenschaft ist das ganze Jahr über eine Straße erreichbar und befindet sich innerhalb des Stromnetzes von Yukon Energy. Außerdem wurde auf dem Projektgelände ein Mitarbeiter-Camp für 300 Personen errichtet.

Bei voller Produktion wird die Tagebau-Mine 210.000 Unzen Gold pro Jahr mit einem AISC von weniger als 800 USD pro Unze Gold herstellen und 350-400 Personen im Vollbetrieb beschäftigen. Damit wird Victoria Gold zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die lokalen Gemeinden in der Region. Die Lagerstätte ist in der Tiefe und entlang des Streichens offen. Das Explorationspotenzial des Grundstücks Dublin Gulch ist sehr vielversprechend und umfasst die vorrangigen Ziele Olive-Shamrock, Bluto, Lynx und Nugget-Raven.