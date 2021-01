Auslöser für den nächsten Kursschub bei den insbesondere während der ersten Pandemiewelle gefragten Aktien könnten neue Lockdown-Maßnahmen der europäischen Länder, aber auch Teilen Asiens sein. Das Home-Office wird nicht so schnell wieder verschwinden, auch gestaltet sich der Impfstart noch holprig. Sollte es Marktteilnehmern gelingen für eine Trendwende um den EMA 200 zu sorgen, wäre dies ein starkes Signal und könnte mittelfristig wieder eine Gewinnserie hervorbringen. Auch konnte die Kurslücke aus Ende August nahezu geschlossen werden, vereinzelte Ausreißer auf der Unterseite dürften jedoch noch vorkommen. Geht eine Stabilisierung mit einem hohen Volumen einher, wäre das ein weiteres positives Signal, um vielleicht die Strategie der Pyramidisierung bei Zoom Video zu starten.

Mögliche Trendwendestelle

Noch ist es etwas zu früh, um aussagekräftige Signale in der Zoom Video-Aktie abzuleiten, Rücksetzer zurück auf 325,00 US-Dollar könnten noch vereinzelt auftreten. Bei einer sich abzeichnenden Stabilisierung in diesem Bereich könnten erste Long-Positionen schnell sinnvoll werden, unter technischen Gesichtspunkten ergibt sich allerdings erst oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 400,00 US-Dollar ein aussagekräftiges Kaufsignal. Erste Zielmarke würde der EMA 200 (fallend) bei derzeit 407,93 US-Dollar darstellen, darüber der Bereich um 478,00 US-Dollar. Durch den Einsatz des Faktor Zertifikates Long auf Zoom Video WKN MC2V5N und einen konstanten Hebel von 4,0 ergibt sich eine besonders ansehnliche Rendite von 90 Prozent. Nachhaltige Abschläge unter 300,00 US-Dollar in dem Wert würden dagegen für erweiterten Konsolidierungsbedarf zurück auf 281,00 US-Dollar sprechen. Ab 250,00 US-Dollar muss zwingend eine Trendwende einsetzen, um nicht längere Abwärtsstrecken zu riskieren.