Crowdfunding Immobilien Die erfolgreichsten Immobilien-Crowdfundings des Jahres 2020 – Platz 3: Am Heinz-Knobloch-Platz Berlin Gastautor: Matthias Beckh 51 | 0 | 0 05.01.2021, 09:01 | Wir stellen die erfolgreichsten fünf Fundings in den nächsten Tagen hier vor. Wir stellen die erfolgreichsten fünf Fundings in den nächsten Tagen hier vor. Das Jahr 2020 hat bei Immobilien-Crowdfundings einige absolute Lieblinge der Anleger hervorgebracht. Sämtliche Spitzenplätze in der ewigen Bestenliste, die Crowdrating.immo seit 2017 führt und in die über 400 Projekte der sieben bedeutendsten Crowdfunding-Plattformen Deutschlands eingeflossen sind, sind durch Projekte des Jahres 2020 neu besetzt worden. Wir stellen die erfolgreichsten fünf Fundings in den nächsten Tagen hier vor. Platz #3 belegt das Exporo-Projekt „Am Heinz-Knobloch-Platz“ in Berlin. Es konnte am 09.09.2020 innerhalb eines Tages 3,195 Mio. Euro von Anlegern einsammeln. Mit dem Projekt werden insgesamt 51 Wohnungen samt Tiefgaragenstellplätzen im Berliner Stadtteil Pankow entstehen. Die bereits erteilte Baugenehmigung sowie das abstrakte Schuldanerkenntnis der Muttergesellschaft in Darlehenshöhe dürften zur Attraktivität des Projektes in der Investorengemeinde beigetragen haben. Crowdrating.immo beobachtet seit Juli 2017 das Anlegerverhalten und den Fundingverlauf sämtlicher Immobilien-Crowdfundings aller sieben relevanten deutschen Plattformen. Aus mittlerweile über 10.000 Datenpunkten wird ein einzigartiges und objektives Rating („Smart Benchmark“) ermittelt, welches interessierten Investoren verdeutlicht, ob eine laufende Finanzierung ein „Anlegerliebling“ oder ein „Ladenhüter“ ist. Dadurch erhalten interessierte Investoren wertvolle Hinweise für Ihre Anlageentscheidungen. Crowdrating.immo stellt dieses Rating kostenlos zur Verfügung.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer