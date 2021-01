Das amerikanische Erdölunternehmen OMR OIL LLC erwirbt in den USA Bohr- und Förderrechte für Rohöl der Marke WTI (West Texas Intermediate) und setzt Bohrprojekte in Kansas, Montana, Colorado und Utah um. Das Erdöl-Geschäft bietet seit Jahrzehnten überproportionale wirtschaftliche Entwicklungen und lockt immer mehr private Investoren an, die sich an Förderprojekten beteiligen. Um weiterhin flexibel und schnell interessante Fördermöglichkeiten sichern zu können, bietet OMR Oil LLC den Investoren faire und transparente Investitionsmöglichkeiten an unternehmenseigenen Projekten. Aus diesem Grund werden Rohöl-Vorkommen in unberührten Liegenschaften zum Zweck der wirtschaftlichen Nutzung exploriert. Mit den Landeigentümern werden sogenannte Lease-Verträge geschlossen, die es OMR Oil LLC ermöglichen, seismografische Gutachten erstellen zu lassen, um dann vorhandene Ölfelder zu erschließen oder auch zu reaktivieren und zu Förderzwecken zu nutzen. Die örtlichen Raffinerien übernehmen das geförderte Rohöl und erstellen detaillierte Abrechnungen, die dann an die einzelnen Kunden als Investoren weitergeleitet werden. Dazu Vorstandsmitglied Stefan Dobay: "Das Team und die Eigentümer der OMR haben sich das Ziel gesetzt, durch fairen Umgang, Vertragsgestaltung und Transparenz gegenüber unseren Investoren zu wachsen." Das gelingt dem US-Unternehmen außerordentlich gut, da mittlerweile in 9 Jahren praktischer Erfahrung 100 Bohrprojekte realisiert wurden. Es wurden außerdem weltweit 7 Büros eingerichtet und aktiviert, damit die Belange der Kunden und Investoren rund um die Uhr bearbeitet werden können. Dabei steht der Nachhaltigkeitsanspruch des Unternehmens und seines Managements im Vordergrund aller Aktivitäten, weil das Interesse der Kunden über den reinen Renditeaspekt weit hinausgeht. Das weltweit kritisierte "Fracking" beispielsweise, was zur Gewinnung von Erdgas eingesetzt wird mit dem Ziel, die Permeabilität der Lagerstättengesteine zu erhöhen, wird vermieden. Außerdem werden Rohölvorkommen sorgfältig evaluiert und seismografisch erfasst, bevor man mit den Bohrungen und der Veränderung der Infrastruktur beginnt. So können Trocken- und Fehlbohrungen von vorneherein deutlich reduziert werden.

