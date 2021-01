Innocan Pharma kündigt die Lancierung seiner kommerziellen Webseite an

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (5. Januar 2020) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC:INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich, die Lancierung seiner kommerziellen Internetplattform shop.innocanpharma.com bekannt zu geben. Das Unternehmen hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Innocan Pharma Ltd. („Innocan Israel“) bestimmte Vereinbarungen mit weltweit führenden Unternehmen für die Umsetzung, Logistik und das Service auf der Webseite unterzeichnet. Die neue Webseite wurde so gestaltet, dass sie Benutzerfreundlichkeit mit exzellenter Navigation und Funktionalität verbindet und den Kunden einen Einblick in sämtliche Produktinformationen für ein optimales Einkaufserlebnis bietet.

Der Online-Produktvertrieb wird unter der Leitung der Firma Brandzon Co Ltd. (www.brandzon.co) abgewickelt; dieses Unternehmen hat sich auf den Ausbau und die globale Verbreitung des Internethandels spezialisiert. Das Team von Brandzon kann eine Erfolgsbilanz im internationalen Vertrieb vorweisen und verfügt über einschlägige Kompetenzen als globaler 3PL-Logistikdienstleister (Third Party Logistics).

Roni Kamhi, CEO und Gründungsmitglied von Brandzon, erklärt: „Wir sind überzeugt, dass Innocan als führendes, innovatives Pharmaunternehmen das Potenzial hat, ein wissenschaftlich fundiertes Produkt mit moderner Formulierung auf den Markt für Hautpflege zu bringen. Gemeinsam können wir im Internethandel erfolgreich sein und für beide Unternehmen entsprechende Umsätze erzielen.“

Produkte von Innocan Pharma

„Es freut uns, dass wir unsere neue Webseite shop.innocanpharma.com vorstellen können“, sagt Iris Bincovich, Gründerin und CEO von Innocan Pharma. „Auf der Webseite können die Konsumenten gemütlich unser gesamtes Produktsortiment entdecken und das perfekte Produkt für ihre Bedürfnisse finden. Dies ist ein wichtiger Meilenstein und eine tolle Chance für Innocan, in das B2C-Geschäft einzusteigen und sich so eine neue und nachhaltige Einnahmequelle für das Unternehmen zu sichern.“

Über Innocan

Das Unternehmen agiert über Innocan Israel als pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer Reihe von Arzneimittelverabreichungssystemen in Verbindung mit Cannabidiol („CBD“) spezialisiert hat. Innocan Israel und der Forschungsarm Ramot der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Coronavirus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet Innocan Israel hat mit Yissum, dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, eine weltweit gültige exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet, die der Entwicklung einer einzigartigen Arzneimittelverabreichungstechnologie für CBD dient. Dabei werden Liposomen zur verzögerten Wirkstofffreisetzung mittels Injektion verabreicht. Innocan Israel hat die Absicht, gemeinsam mit Prof. Berenholtz, dem Leiter des Labors für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität, die Liposomenplattform für eine Reihe möglicher Indikationen zu testen. Darüber hinaus arbeitet Innocan Israel an der Entwicklung eines dermatologischen Produkts, bei dem CBD mit anderen Arzneiwirkstoffen kombiniert wird, sowie an der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln auf CBD-Basis, die unter anderem für topische Anwendungen zur Linderung der Symptome von Psoriasis (Schuppenflechte) und zur Behandlung von Muskelschmerzen und rheumatischen Schmerzen eingesetzt werden. Die Gründer und Führungskräfte von Innocan können nicht nur in Israel, sondern auch in anderen Ländern der Welt zahlreiche Erfolge im Pharma undTechnologiesektor vorweisen.