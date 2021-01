Aus dem ersten Handelstag des neuen Jahres, an dem zunächst alles danach aussah, als kannten Aktien, Bitcoin und Gold nur eine Richtung, wurde am Ende der schwächste Jahresauftakt an der Wall Street seit Jahrzehnten.

Vieles von dem Weg aus der Pandemie zurück in die Normalität wurde in den vergangenen Wochen und Monaten bereits in die Aktienkurse eingepreist. Da stellt sich gerade zu einem Zeitpunkt, an dem Großbritannien seinen harten Lockdown bis Mitte Februar verlängern und auch die Runde von Bundeskanzlerin Merkel mit den Länderchefs die Restriktionen für Deutschland heute auf gar keinen Fall lockern wird, schon die Frage, ob ein Einstieg am Aktienmarkt jetzt angebracht ist. Denn es könnte mit dem gestrigen Tag auch durchaus eine größere Korrektur eingeleitet worden sein.

Folgt der Markt allerdings dem Muster der vergangenen Monate, dürfte auch diese Schwächephase eine bloße Bereinigung in einem intakten Aufwärtstrend darstellen. Jetzt ist der Rückweg nach oben wichtig. Kann der Markt in den kommenden Tagen und Wochen neue Hochs ausbilden, bleibt die Richtung klar. Ein Unvermögen, dies zu tun, würde die Fragezeichen hinter der Rally größer werden lassen. Dies muss nun beobachtet werden.

Die anstehende Stichwahl in Georgia bietet den Anlegern zunächst einen Vorwand, um Gewinne mitzunehmen. Wenn die Demokraten Glück haben und die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verlieren, könnten sie zwei Jahre durchregieren. Das birgt das Risiko höherer Steuern in den USA, während sich der Ölsektor vor schärferen Regulierungen fürchten muss. Das könnte am Ende einen höheren Ölpreis und auch neue Volatilität am Aktienmarkt mit sich bringen.