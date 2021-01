Goldaktien ziehen kräftig an

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bitcoin steigt auf über 34.000 $ und erreicht ein neues Allzeithoch.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 50.882 Euro/kg, Vortag 50.521 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird nach dem erneuten Überschreiten dieser Marke am 04.01.21 leicht überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 27,23 $/oz, Vortag 27,20 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 1.059 $/oz, Vortag 1.096 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 2.276 $/oz, Vortag 2.339 $/oz). Die Basismetalle verteuern sich um etwa 2 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 50,89 $/barrel, Vortag 53,00 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex steigt um 6,9 % oder 9,9 auf 154,1 Punkte. Bei den Standardwerten haussieren Kinross 9,4 %, Barrick 8,6 % und Kirkland 8,3 %. Bei den kleineren Werten ziehen Galiano 14,0 %, Gold Resource 13,8 % (Vortag +5,5 %) und GoGold 13,7 % an. Bei den Silberwerten haussieren Silver Bull 19,3 %, Aurcana 13,2 % und Fortuna 13,1 %.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr fest. Harmony haussieren 13,9 %, Gold Fields 13,5 % und Anglogold 12,7 %.Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Red 5 um 7,4 %, Silver Lake 6,8 % und Rand 6,4 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich Breaker um 9,5 %. S2 Resources gibt 15,9 % nach (Vortag +69,2 %). Bei den Metallwerten kann Grange 6,8 % zulegen. Metals X verliert 7,4 %.