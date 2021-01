Atriva Therapeutics erhält BfArM-Genehmigung für Phase II-Studie bei COVID-19-Patienten unter Leitung der Charité Berlin

- RESPIRE ist eine Placebo-kontrollierte, internationale, multizentrische klinische Studie zur Behandlung von Patienten mit mittelschwerem bis schwerem COVID-19

- Phase II-Studie prüft Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik von ATR-002, einer als Tablette verfügbaren niedermolekularen Verbindung mit doppeltem Nutzen aus antiviraler Aktivität und immunmodulatorischer Wirkung

- Rekrutierung von 220 Patienten beginnt an der Charité - Universitätsmedizin Berlin, und anderen deutschen sowie internationalen Studienzentren

Tübingen und Frankfurt am Main, 5. Januar 2021 - Das biopharmazeutische Unternehmen Atriva Therapeutics GmbH, ein Vorreiter bei der Entwicklung von gegen Wirtszellen gerichteten antiviralen Therapien, gab heute bekannt, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) den Start seiner klinischen Phase II-Studie mit dem Wirkstoff ATR-002 genehmigt hat, um mittelschwer bis schwer an COVID-19 erkrankte, hospitalisierte Patienten zu behandeln.

RESPIRE[1] ist eine randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte, internationale, multizentrische klinische Phase II-Studie. Als Studienpopulation sollen 220 Erwachsene rekrutiert werden mit einer mittelschwer bis schwer verlaufenden COVID-19-Erkrankung, die einen Aufenthalt im Krankenhaus, aber keine Beatmung erforderlich macht. Zusätzlich zur medizinischen Standardtherapie erhält die Hälfte der Studienteilnehmer einmal täglich ATR-002-Tabletten, beginnend mit 900 mg an Tag 1 und anschließend 600 mg täglich an Tag 2 bis 6. Die Patienten in der Kontrollgruppe erhalten zusätzlich zur erforderlichen Standardmedikation Placebo im gleichen Verabreichungsschema.