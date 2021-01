RBC belässt DIALOG SEMICONDUCTOR auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Dialog Semiconductor nach einer erneut durch den Chiphersteller angehobenen Umsatzprognose auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Mitch Steves hob in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung hervor, dass Dialog als Grund eine starke Nachfrage nach 5G-Smartphones und Tablets genannt hatte. Alles in allem sei die Vorankündigung zwar positiv, aber die Anhebung eher moderat. Zudem sei dies nach den jüngsten Ankündigungen weiterer Apple-Lieferanten bereits erwartet worden./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 19:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 19:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.