Das noch recht junge Börsenunternehmen BioNTech konnte allein im abgelaufenen Jahr ein Kursplus von gut 243 Prozent zweitweise für sich verbuchen, allerdings ließ die Aufwärtsdynamik zum Ende von 2020 und einem Rekordhoch bei 131,00 US-Dollar merklich nach. Die anschließend eingeschlagene Korrektur reichte unter eine Reihe von Unterstützungen direkt auf rund 80,00 US-Dollar abwärts. Nur knapp darunter sind der 200-Tage-Durchschnitt sowie eine Horizontalunterstützung um 75,00 US-Dollar anzutreffen, die durchaus Potenzial in Verbindung mit der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie für eine Trendwende hätten. Wir suchen jetzt konkret nach Stabilisierungsansätzen und einem anschließenden Boden.

Trendwende bald möglich

Noch ein Stück weit darf BioNTech gerne zurücksetzen, ideal wäre eine Punktlandung bei 75,00 US-Dollar und eine anschließende Trendwende. Genau dieser Bereich kann für spekulativ orientierte Anleger ein potenzielles Einstiegsniveau mit Zielen um 86,00 US-Dollar darstellen, darüber wären Kursgewinne an 97,30 US-Dollar vorstellbar. Höher als der EMA 50 dürfte es mit dem Wertpapier in einer ersten Gegenbewegung allerdings nicht gehen. Spätestens an Widerstandsband von 105,00 US-Dollar sollte wieder mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Ein äußerst bärisches Zeichen würde sich dagegen bei dem Kursrutsch mindestens unter 70,00 US-Dollar einstellen, dies könnte mittelfristige Abschläge auf rund 60,00 US-Dollar und darunter vielleicht sogar auf 49,00 US-Dollar bedeuten.