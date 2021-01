CLC produziert winterisiertes Cannabisöl in kommerziellen Mengen, das von einzigartigem Terpenprofil mit potenziellen medizinischen Anwendungen geprägt ist

Vancouver (British Columbia), 5. Januar 2021. Christina Lake Cannabis Corp. (CSE: CLC, Frankfurt: CLB) („CLC“, „Christina Lake Cannabis“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der kommerziellen Produktion von winterisiertem Cannabisöl sowie von winterisiertem Vollspektrum-Cannabisöl begonnen hat, wobei Rohöl verwendet wird, das intern aus der Biomasse extrahiert wird, die das Unternehmen während seiner ersten Anbausaison im Jahr 2020 geerntet hat, in der 32.500 Kilogramm (71.650 Pfund) Cannabis im Freien angebaut wurden. Die winterisierten Cannabisöle des Unternehmens enthalten ein einzigartiges Terpenprofil, das potenzielle Anwendungen in medizinischen Produkten ermöglicht. CLC setzt zurzeit seine Verhandlungen mit potenziellen Käufern seiner ersten Lieferung von Cannabisölen fort, wie in seiner Pressemitteilung vom 23. Dezember 2020 bekannt gegeben wurde. Proben der Cannabisöle des Unternehmens sollen in den kommenden Wochen an potenzielle Käufer geliefert werden.