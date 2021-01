Foto: finanzbusiness Manfred Knof stimmt Mitarbeiter auf harte Einschritte bei der Commerzbank ein Nachrichtenquelle: Finanz Business 43 | 0 | 0 05.01.2021, 09:55 | "Es wird kein bequemer Weg", schreibt der neue Vorstandschef an seinem ersten Arbeitstag den Mitarbeitern in einem Brief, der FinanzBusiness vorliegt.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer