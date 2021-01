Kann die Bayer-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 53 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Obwohl die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) in den letzten drei Monaten des Vorjahres eine ordentliche Rally von 39,91 Euro auf 50 Euro hinlegen konnte, notiert die Aktie auch derzeit noch deutlich unterhalb des Jahreshochs, das am 24.1.20 bei 78,80 Euro gebildet wurde. Beim aktuellen Aktienkurs von 49,42 Euro besteht somit noch ausreichend Platz, um zumindest wieder das Kursniveau vor dem Märzcrash zu erreichen.

Erfüllen sich die Prognosen der Experten von Bernstein Research, die die Aktie wegen der zu erwartend positiven Entwicklung für europäische Pharmawerte mit einem Kursziel von 74 Euro weiterhin zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie bei einem freundlich bleibenden Börsenumfeld über weiteres Kurspotenzial verfügen. Kann die Bayer-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 53 Euro ausbauen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 30.9.20), dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.