Die Kryptowährungen zünden über Silvester den Booster und im Bitcoin laufen wir in schwindelerregende Höhen. Über das Wochenende erreichen wir fast die $35000 Marke (Kursstellung BITFINEX).

Unser im letzten Bericht prognostiziertes Ziel von knapp über 30 tausend Dollar für Bitcoin wurde damit klar übertroffen und führt dazu das wir uns nach unserer Meinung nun in einem noch bullischeren Kursszenario befinden.

Diese neue Eskalationsstufe hat dazu geführt, dass wir unseren Chart noch bullischer ausrichten müssen und wir noch nicht vom Ende der Welle 1 in Hellblau ausgehen. Der Kurs hat wie auf dem Chart zu sehen fast exakt auf der 461.9 Fibonacci extension bei $34317 eine knallharte Wende hingelegt.

Elliott Wave kauderwelsch beiseite, damit es alle besser verstehen.

Bitcoin befindet sich nun in einer Zwischenkorrektur, die bereits am heutigen Tag begonnen hat. Den Bären gelingt es, uns zurück in die $29000 Region zu versetzen. Dort befindet sich eine erste wichtige Unterstützung in Form des 23.6% Retracements (starke Fibonacci Unterstützung). Hier könnte die Gegenbewegung Welle a in Orange nun zu Ende sein, und wir müssen mit einer Gegenbewegung in Form der b in Orange rechnen.

Stand jetzt erwarten wir dann einen finalen Rücksetzer in Richtung $25500. Dort befindet sich das ideale Anlaufziel der Welle (iv) in Blau, für die wir auch einen entsprechenden Tradingbereich hinterlegt haben (Gelbe Box im Chart).

Sollte dieser angelaufen werden, können wir erneut einen Longeinstieg hinterlegen. Wichtig ist, dass sich die laufende Bewegung auf jeden Fall über den Unterstützungen bei $24144 und $22512 hält. Unter diesen Marken wäre eine größere Korrektur im Vordergrund. Primär sehen wir nach der laufenden Korrektur höhere Kurse im $40000 Bereich und darüber auf uns zukommen.

Unser letzter Einstieg (bei $15972 am 21.12.2020) befindet sich über 90% im Plus. Der erste Einstieg (bei $9531 am 23.07.2020) liegt mit gut über 300% im Plus. Wir halten an diesen Positionen weiter fest! Beide Einstiege sind im Chart hinterlegt. Damit das ganz klar ist und nicht wieder irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden. Wir führen diese Investitionen langfristig. Nicht hin und her Traden, nicht Shorten oder sonst etwas. Wer sich im aktuellen Umfeld korrekt und längerfristig bewegt kann in diesem Jahr und in 2022 das Investment seines Lebens tätigen! Das meine ich genauso wie ich es schreibe!

Unsere Zielbereiche können sich im aktuell hypervolatilen Umfeld jederzeit ändern, was logisch erscheinen sollte.

Kommen wir zum Prinz im Reich der Kryptos! Ethereum findet an die Kursanstiege des Bitcoin Anschluss. Wir erreichen knapp die $1200 Region. Ethereum überschreitet damit unser angekündigtes Ziel von $1000, worüber wir jedoch nicht traurig sind. Unser letzter Einstieg liegt damit zum aktuellen Kurs knapp 70% im Plus, der erste bei $397.90 ist bei ca. 150%.

Wir erwarten für die nächsten Tage eine erhöhte Volatilität und rechnen mit einer Gegenbewegung der Welle b in Grün bis in die $1100 Region. Von dort aus sollte noch einmal eine Abwärtsbewegung stattfinden, für die wir auch einen entsprechenden Tradingbereich hinterlegt haben.

Durch die höhere Volatilität könnte die Korrektur sehr zügig in den nächsten 1-2 Tagen abgearbeitet werden. Wir hatten dies in der Vergangenheit bereits beobachtet. Rein theoretisch könnte die Welle iv in Orange bereits abgearbeitet sein, da wir das ideale Ziel bei $919 schon erreicht haben. Dies kann aktuell jedoch nicht genau bestimmt werden. Wichtig ist, dass wir die $845 nicht nachhaltig unterschreiten, da sich sonst eine größere Korrektur ihren Weg bahnen könnte.

Schön und gut aber alles nur Momentaufnahmen. Wir bauen hier etwas auf und unsere Analyse dient nicht dem schnellen Geld und husch husch Trades, sondern dem langfristigen Aufbau einer gigantischen Summe, die Anleger sonst nicht annähernd in diesem Zeitrahmen erreichen können. Die Analyse gibt uns die Möglichkeit einen kleinen Vorteil zu haben beim Zeitpunkt für Nachkäufe.

