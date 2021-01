BAADER BANK belässt Evotec auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evotec angesichts des angekündigten Ausbaus der Kooperation mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb auf "Add" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Nachricht sei ein weiteren Beleg für die Funktionsfähigkeit der Entwicklungsplattform des Wirkstoffforschers, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dieser habe Evotec bereits etliche Ansatzpunkte für Wirkstoffe gegen Krankheiten ausmachen können./la/bek/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 08:32 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.