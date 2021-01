Gold- und Rohöl-Longs gehen leicht zurück - CoT-Report

Washington 05.01.2021 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf Rohstoffe zuletzt wieder ausgeweitet. Vor allem Weizen und Mais sahen eine starke Bewegung, bei Gold und Rohöl überwog Zurückhaltung.Wie die Commodity Futures Trading Commission am Montag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longs auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 29. Dezember, um 6,2 Prozent auf 1.455.436 Kontrakte ausgeweitet. Dabei stiegen die Netto-Longs auf Weizen und Mais deutlich, während bei Kupfer, Gold und Rohöl ein leichter Rückgang zu verzeichnen war.

Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Wochen nach oben arbeiten können. Die pandemische Situation und die unsicheren konjunkturellen Aussichten haben den Goldpreis nach oben getrieben. Hinzu kam ein US-Dollar, der deutlich an Schwung verlor. Der Dollar Index ist unter die Marke von 90 USD gerutscht und wird weiterhin belastet von der politischen Krise in den USA. Die US-Notenbank wird in dieser Woche die Protokolle der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses veröffentlichen. Hieraus erhoffen sich die Investoren mehr Klarheit über die geldpolitischen Einschätzungen. Die Politik in den USA hat es bislang nicht geschafft, eine einheitliche Linie im Umgang mit der Pandemie zu finden. Die nun versendeten Stimuluschecks, die einen Wert von 600 USD haben, nutzen höchstens als Trostpflaster.Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf Gold um 0,2 Prozent auf 136.861 Kontrakte reduziert. Die Netto-Longs auf Silber gingen um 2,5 Prozent auf 47.453 Kontrakte zurück. Die Netto-Longs auf Platin stiegen um 6,2 Prozent auf 18.117 Kontrakte und bei Palladium war ein Anstieg der Netto-Longs um 4,9 Prozent auf 3.291 Kontrakte zu verzeichnen.Ein leichter Rückgang der Netto-Longpositionen war auch bei US-Rohöl zu verzeichnen. Das schwarze Gold stand in den letzten Wochen unter dem Eindruck einer zunehmenden Unsicherheit über die Entwicklung der Nachfrage und des Angebots. Die OPEC+ Staaten verhandeln gegenwärtig darüber, wie im ersten Quartal weiter mit den Fördermengen zu verfahren ist. Die leichte Lockerung der Förderkürzungen um 500.000 Barrel/Tag ist nur für Januar geplant. Nun ist offen, was im Februar und März geschehen soll. Die Hoffnung, dass die Verfügbarkeit von Impfstoffen zu einer Entspannung beiträgt, hat sich schnell zerschlagen. Stattdessen erwarten Mediziner eine weitere Verschlechterung der Situation.Die Netto-Longs auf US-Rohöl wurden um 0,8 Prozent auf 333.784 Kontrakte reduziert.Auch bei Kupfer zeigte sich eine gewisse Zurückhaltung der Marktteilnehmer. Die chinesische Wirtschaft hat den Kupferpreis in den vergangenen Monaten kräftig steigen lassen, die Marke von 8.000 USD ist wieder in greifbare Nähe gerückt. Noch im März war das rote Metall unter die Marke von 5.000 USD gefallen. Die Risiken für das Angebot gelten weiter als hoch. Einige Analysten sehen einen neuen Rohstoff-Superzyklus, der die Preise langfristig auf neue Hochs treiben dürfte.Die Netto-Longs auf Kupfer wurden zuletzt um 4,3 Prozent auf 82.006 Kontrakte reduziert.Trockenheit in Lateinamerika und eine starke Nachfrage aus China haben Mais und Sojabohnen in den letzten Wochen kräftig nach oben getrieben. Die Sojabohnen kletterten auf Jahressicht um mehr als ein Drittel. Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs um 4,2 Prozent auf 196.487 Kontrakte ausgeweitet, bei Weizen war ein Anstieg der Netto-Longs auf 13.360 Kontrakte zu verzeichnen. Die Netto-Longs auf Mais stiegen um 25 Prozent auf 332.045 Kontrakte.Quelle: shareribs.com / CFTC