Berlin (ots) - Der amerikanische Erdöl-Produzent OMR Oil LLC(https://unternehmen.handelsblatt.com/omr-oil.html) sieht in denPreisschwankungen beim Rohöl kein Manko, sondern eine normale zyklischeEntwicklung, die einen realen Hintergrund hat. Dennoch empfiehlt das UnternehmenInvestoren, die am Ölmarkt investiert sind oder sich dafür interessieren, denweltweit steigenden Bedarf und die industrielle Nachfrage nach dem Rohstoff imrichtigen Verhältnis von Angebot und Nachfrage zu beurteilen. Daraus ergibt sichdie logische Schlussfolgerung, dass die Nachfrage nach Rohöl auch zukünftigungebrochen bleibt und ein vorübergehend niedriger Barrel-Preis (159 L) denÖlproduzenten auch zukünftig ansehnliche Gewinne bescheren wird.

Das amerikanische Erdölunternehmen OMR OIL LLC erwirbt in den USA Bohr- undFörderrechte für Rohöl der Marke WTI (West Texas Intermediate) und setztBohrprojekte in Kansas, Montana, Colorado und Utah um. Das Erdöl-Geschäft bietetseit Jahrzehnten überproportionale wirtschaftliche Entwicklungen und lockt immermehr private Investoren an, die sich an Förderprojekten beteiligen. Um weiterhinflexibel und schnell interessante Fördermöglichkeiten sichern zu können, bietetOMR Oil LLC den Investoren faire und transparente Investitionsmöglichkeiten anunternehmenseigenen Projekten. Aus diesem Grund werden Rohöl-Vorkommen inunberührten Liegenschaften zum Zweck der wirtschaftlichen Nutzung exploriert.Mit den Landeigentümern werden sogenannte Lease-Verträge geschlossen, die es OMROil LLC ermöglichen, seismografische Gutachten erstellen zu lassen, um dannvorhandene Ölfelder zu erschließen oder auch zu reaktivieren und zuFörderzwecken zu nutzen. Die örtlichen Raffinerien übernehmen das geförderteRohöl und erstellen detaillierte Abrechnungen, die dann an die einzelnen Kundenals Investoren weitergeleitet werden. Dazu Vorstandsmitglied Stefan Dobay: "DasTeam und die Eigentümer der OMR haben sich das Ziel gesetzt, durch fairenUmgang, Vertragsgestaltung und Transparenz gegenüber unseren Investoren zuwachsen." Das gelingt dem US-Unternehmen außerordentlich gut, da mittlerweile in9 Jahren praktischer Erfahrung 100 Bohrprojekte realisiert wurden. Es wurdenaußerdem weltweit 7 Büros eingerichtet und aktiviert, damit die Belange derKunden und Investoren rund um die Uhr bearbeitet werden können. Dabei steht derNachhaltigkeitsanspruch des Unternehmens und seines Managements im Vordergrundaller Aktivitäten, weil das Interesse der Kunden über den reinen Renditeaspekt