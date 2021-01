Datenvolumen in Handytarifen ist achtmal so groß wie der übliche Verbrauch

Heidelberg (ots) - Telekom, Vodafone und Telefonica packen in ihre Handytarifeim Schnitt achtmal so viel Datenvolumen wie üblicherweise verbraucht wird. Dieaktuelle Analyse der Tarifexperten von Verivox zeigt, dass Angebot und Nachfragebei der mobilen Internetnutzung immer weiter auseinanderklaffen.Schere zwischen Angebot und Verbrauch wird größer

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Derzeit benötigt ein durchschnittlicher Handynutzer rund drei Gigabyte (GB) proMonat zum mobilen Surfen. Das Datenvolumen eines aktuellen Laufzeittarifs derdeutschen Netzbetreiber liegt im Schnitt jedoch bei 23 GB - und ist damit fastachtmal so groß wie der tatsächliche Verbrauch. Die Spanne beimHighspeed-Datenangebot reicht von 2 GB bis hin zu 120 GB, zusätzlich bieten alleNetzbetreiber weitere Tarife ganz ohne Datenlimit an. Angebot und Nachfrageunterscheiden sich zunehmend: 2019 war das Datenkontingent "nur" fünfmal so hochwie der Durchschnittsverbrauch pro Kunde.Telefonica bietet das mit Abstand meiste DatenvolumenAlle Anbieter haben das Datenkontingent ihrer Mobilfunktarife seit 2019 deutlichaufgestockt; die Telekom hat es sogar mehr als verdreifacht. Im Schnitt bietenTarife in den beiden D-Netzen 17 GB (Telekom) bzw. 14 GB (Vodafone). Telefonicaist mit Abstand Spitzenreiter: Handytarife im O2-Netz enthalten im Vergleich zuden beiden Wettbewerbern mehr als doppelt so viele Daten (38 GB)."Das größere Datenkontingent erklärt sich mit einem tatsächlich höheren mobilenVerbrauch der O2-Kunden", sagt Jens-Uwe Theumer, Vice PresidentTelecommunications bei Verivox. "Die Telefonica-Zielgruppe ist geprägt von derInstant-Datennutzung jüngerer Generationen; konsumiert wird überall und sofort.Diese Klientel nutzt stationäre Internetanschlüsse seltener, das Datenvolumendes Handytarifs wird somit wichtiger."Netzbetreiber-Kunden zahlen 1,93 Euro pro GigabyteIm Schnitt kostet Netzbetreiber-Kunden jedes Gigabyte Datenvolumen 1,93 Euro.Bei der Telekom und Vodafone zahlen Kunden mit 2,47 bzw. 2,64 Euro je GB ammeisten, bei Telefonica mit 69 Cent am wenigsten.Vor allem Handytarife mit kleinen und mittleren Datenbudgets sind beiDiscounter-Marken wesentlich günstiger zu haben. Die Ersparnis bei Tarifen unter20 GB kann über 60 Prozent gegenüber einem vergleichbaren Netzbetreiber-Tarifbetragen. Wer leistungsstarke Tarife mit viel Datenvolumen und Extras wieschnellem 5G-Mobilfunk oder Multi-SIM-Optionen sucht, findet bei denVertragstarifen von Telekom, Vodafone und Telefonica allerdings eine größere