Studie Kontaktloses Bezahlen nimmt weiter zu Immer mehr Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland setzen beim Bezahlen ihr Smartphone oder eine Smartwatch ein. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hervor, die am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde. …