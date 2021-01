Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Unternehmen in Deutschland ziehen Bilanz zu bereitsdurchgeführten Digitalisierungsmaßnahmen. Ergebnis: In mehr als jedem drittenUnternehmen (38 Prozent) steigen die Kosten. Nur 25 Prozent spüren bereitsEinspareffekte, weitere 25 Prozent können noch kein Fazit zu den Auswirkungenauf die Kosten ziehen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie PotenzialanalyseReality Check Digitalisierung (https://www.soprasteria.de/newsroom/publikationen/studien/free/potenzialanalyse-reality-check-digitalisierung) von Sopra Steriain Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut.Eigentlich wollen Unternehmen durch Digitalisierung Kosten senken und nichtsteigern. Allerdings wartet jedes dritte Unternehmen noch auf anvisierteEinsparungen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Ein nicht zuunterschätzender Posten sind Personalausgaben. Viele Unternehmen haben massiv inden Aufbau von Know-how investiert und beispielsweise Data Scientists und andereDigitalspezialisten rekrutiert. Dazu kommen laufende Kosten nach der Einführungneuer IT-Lösungen, die häufig aufgrund längerer Verträge oder ausSicherheitsgründen eine Zeitlang parallel zur bestehenden Infrastrukturbetrieben werden müssen. Der Mittelstand geht künftig von weiterenKostensteigerungen aus, so eine Untersuchung der Kreditanstalt für Wiederaufbau(KfW): Insgesamt prognostizieren 28 Prozent der kleinen und mittlerenUnternehmen (KMU), dass die Digitalisierung in den kommenden vier Jahren ihreKosten erhöht.Steigende Kosten rechnen sich nur, wenn Unternehmen auf der anderen Seitegenügend positive Effekte durch Digitalisierung erzielen. Doch die lassen nochauf sich warten: Auf der Habenseite der Digitalisierungsbilanz verbucht nurjedes fünfte Unternehmen zusätzliche Umsätze, beispielsweise durch neue digitaleDienstleistungen oder durch das Erschließen neuer Kundengruppen. Fast ebensoviele (19 Prozent) konnten ihre Profitabilität in Form höherer Gewinne steigern,unter anderem weil sie mithilfe neuer Technologien Abläufe automatisiert haben.Kunden und Mitarbeiter honorieren Investitionen in DigitalisierungAm häufigsten registrieren Unternehmen Digitalisierungserfolge bei weicherenKennzahlen wie Kundenzufriedenheit und Innovationsgeschwindigkeit. Rund 60Prozent verbuchen signifikante Verbesserungen. Für die Mehrheit der befragtenUnternehmen hat es sich ausgezahlt, dass sie Kunden früh in Verbesserungeneinbezogen haben, beispielsweise bei der Entwicklung von Apps oder bei derEinführung neuer Online-Geschäftsprozesse.Zudem hat in jedem zweiten Unternehmen Digitalisierung einen positiven Einflussauf die Mitarbeiterzufriedenheit. "Das zeigt, dass sich die Entlastung von