FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Stifel Europe hat Jost Werke aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 47 Euro angehoben. Nach der Anhebung der Jahresziele für 2020 Mitte Dezember habe er nun seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den Nutzfahrzeugzulieferer nach oben hin überarbeitet, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da sich der Aktienkurs zugleich aber seit Anfang November solide entwickelt habe, sei es Zeit, sich an die Seitenlinie zu stellen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 13:07 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 01:00 / MEZ

