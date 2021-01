Förderung für Barrierereduzierung beim Wohnen für 2021 startet heute

Frankfurt (ots) -



- KfW-Fördermittel bei 130 Mio. EUR

- Bis 6.250 EUR Zuschüsse für Barrierereduzierung



Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat die Fördermittel

für Maßnahmen zur Barrierereduzierung für das Jahr 2021 auf 130 Mio. EUR

festgelegt. Im Jahr 2020 standen dafür 100 Mio. EUR bereit, im Zuge des

Konjunkturpakets wurde die Förderung um weitere 50 Mio. EUR aufgestockt. Die

Zuschüsse können ab sofort bei der KfW beantragt werden.



Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe: "Die KfW-Zuschüsse

für die Barrierereduzierung sind seit Jahren sehr beliebt. Das ist erfreulich,

weil immer mehr Menschen in Deutschland in Wohnkomfort investieren und sich

dadurch einen längeren Verbleib in der gewohnten Umgebung sichern können."







Barrieren im Wohnungsbestand reduziert erhöht werden. Seit 2009 wurden knapp

500.000 Wohneinheiten mit einem Zusagevolumen von 4,1 Mrd. EUR mithilfe der

Förderung umgebaut. Allein im Jahr 2020 waren es 93.000 Wohneinheiten mit einem

Fördervolumen von fast 300 Mio. EUR. Zu den typischen Modernisierungsmaßnahmen

zählen der Einbau einer bodengleichen Dusche, das Entfernen von Türschwellen

oder der Einbau von Aufzügen.



Für einzelne Maßnahmen vergibt die KfW Zuschüsse in Höhe von 10 Prozent der

förderfähigen Kosten (max. 5.000 EUR). Wer sein Haus zum Standard

"Altersgerechtes Haus" umbaut, bekommt 12,5 Prozent der förderfähigen Kosten

(max. 6.250 EUR) von der KfW erstattet.



Private Bauherren und Mieter können ihren Förderantrag vor Beginn der Vorhaben

im KfW-Zuschussportal online stellen und erhalten innerhalb kürzester Zeit ihre

Förderzusage.



Informationen zu den Fördermöglichkeiten sind auf der Internetseite

http://www.kfw.de/455-b oder über das KfW-Infocenter unter der kostenfreien

Telefonnummer 0800 / 539 9002 erhältlich.



